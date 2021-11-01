Ігор Терехов на виборах міського голови Харкова 31 жовтня набрав 50,66%. За нього проголосували 146 240 виборців.

Таким чином Харківська ТВК визнала його обраним міським головою.

Результати волевиявлення жителів міста оголосила голова Харківської ТВК Олена Матвієнко 1 листопада.

Згідно з даними ТВК, кандидати на виборах міського голови Харкова отримали такі результати:

Віктор Величков — 1 033 голоси;

Михайло Добкін — 82 008 голосів ;

; Дмитро Маринін — 2545 голосів;

Аліна Мустафаєва — 9 151 голос;

Костянтин Немічев — 12 295 голосів;

Володимир Плетньов — 8 106 голосів;

Сергій Ряполов — 1 267 голосів;

Олександр Скорик — 15 462 голоси ;

; Ігор Терехов — 146 240 голосів ;

; Денис Ярославський — 5 660 голосів.

Таким чином теперішній секретар міської ради Ігор Терехов випередив свого конкурента Михайла Добкіна на 64 232 голоси.

Ігоря Терехова називали лідером голосування за даними екзитполу, проведення якого відбулося на замовлення Комітету виборців України.

Загалом за крісло мера змагались десять осіб.

Вибори міського голови Харкова відбулись торік у жовтні. Тоді перемогу здобув Геннадій Кернес.

Однак набув він повноважень у грудні 2020 року дистанційно, тому що в цей час саме лікувався від коронавірусу в німецькій клініці Шаріте.

17 жовтня Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених Covid-19.

Через це в березні Верховна Рада призначила вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Джерело: Суспільне

Фото: Ігор Терехов