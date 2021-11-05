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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Кабмин назначил исполняющего обязанности Государственной экологической инспекции

Дмитро Заруба

Кабинет министров Украины избрал исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Ведомство временно возглавит Дмитрий Заруба.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 4 ноября 2021 года. Дмитрий Заруба до этого занимал должность первого заместителя руководителя Государственной экологической инспекции.

В среду, 3 ноября, правительство уволило главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного. Он руководил ведомством с мая 2021 года. Также Кабмин уволил заместителя Виктора Канцурака.

Что известно о Дмитрии Зарубе

Дмитрий Заруба родом из города Днепр, он родился в 1985 году. В разное время он работал на таких должностях:

  • заместитель главы Государственной службы туризма и курортов;
  • директор Национального музея народной архитектуры и быта;
  • первый заместитель директора КП Киевский центр развития городской среды;
  • первый заместитель генерального директора КО Киевзеленстрой.

Первым заместителем председателя Госэкоинспекции Дмитрия Зарубу назначили в феврале 2021 года.

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Источник: Кабмин

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