Кабинет министров Украины избрал исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Ведомство временно возглавит Дмитрий Заруба.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 4 ноября 2021 года. Дмитрий Заруба до этого занимал должность первого заместителя руководителя Государственной экологической инспекции.

В среду, 3 ноября, правительство уволило главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного. Он руководил ведомством с мая 2021 года. Также Кабмин уволил заместителя Виктора Канцурака.

Что известно о Дмитрии Зарубе

Дмитрий Заруба родом из города Днепр, он родился в 1985 году. В разное время он работал на таких должностях:

заместитель главы Государственной службы туризма и курортов;

директор Национального музея народной архитектуры и быта;

первый заместитель директора КП Киевский центр развития городской среды;

первый заместитель генерального директора КО Киевзеленстрой.

Первым заместителем председателя Госэкоинспекции Дмитрия Зарубу назначили в феврале 2021 года.

Читайте: