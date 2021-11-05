Кабмін призначив виконувача обов’язків Державної екологічної інспекції

Кабінет міністрів України обрав виконувача обов’язків очільника Державної екологічної інспекції України. Відомство тимчасово очолить Дмитро Заруба.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 4 листопада 2021 року. Дмитро Заруба до цього обіймав посаду першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

У середу, 3 листопада, уряд звільнив очільника Держекоінспекції Андрія Мальованого. Він керував відомством з травня 2021 року. Також Кабмін звільнив заступника Віктора Канцурака.

Що відомо про Дмитра Зарубу

Дмитро Заруба родом з міста Дніпро, він народився у 1985 році. У різний час він працював на таких посадах:

заступник голови Державної служби туризму та курортів;

директор Національного музею народної архітектури та побуту України;

перший заступник директора КП Київський центр розвитку міського середовища;

перший заступник генерального директора КО Київзеленбуд.

Першим заступником голови Держекоінспекції Дмитра Зарубу призначили у лютому 2021 року.

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