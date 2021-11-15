На съезде партии Слуга народа, который состоится в понедельник, 15 ноября, не планируется рассматривать вопрос о лишении мандата бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил сегодня на брифинге нынешний глава парламента Руслан Стефанчук.

– Насколько я проинформирован, такой вопрос я слышал только из СМИ, он нагнетается. Из той информации, которая есть у меня, этот вопрос не стоит в повестке дня на заседании партии Слуга народа. А дальше уже будем смотреть, как оно будет проходить, – подчеркнул Стефанчук.

Отвечая на вопрос, приглашали ли его на съезд, Стефанчук отметил, что, согласно законодательству, спикер ВР и его заместители являются внефракционными и действуют без привязки к определенной партии.

– Любая партия – это самостоятельная структурная единица. Тем более, если речь идет о парламентской партии. И они найдут возможность принять те решения, которые для них очень важны, — добавил Стефанчук.

В конце октября первый вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил, что на съезде Слуги народа могут рассмотреть вопрос о том, лишать ли Разумкова депутатского мандата. Тогда Корниенко отмечал, что решение будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований экс-спикера ВР.

Сам Дмитрий Разумков подчеркнул, что не видит законных оснований для досрочного прекращения его депутатских полномочий.

Верховная Рада отправила Разумкова в отставку с должности спикера 7 октября. А 8 октября новым спикером ВР был избран Руслан Стефанчук (до этого он занимал должность первого вице-спикера Рады).

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Фото: Верховная Рада