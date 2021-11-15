На з’їзді партії Слуга народу, який відбудеться в понеділок, 15 листопада, не планують розглядати питання про позбавлення мандата колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявив сьогодні на брифінгу нинішній очільник парламенту Руслан Стефанчук.

– Наскільки я поінформований, таке питання я чув тільки із ЗМІ, воно нагнітається. З тієї інформації, яка є в мене, це питання не стоїть на порядку денному на засіданні партії Слуга народу. А далі вже будемо дивитися, як воно буде проходити, – наголосив Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, чи запрошували його на з’їзд, Стефанчук зазначив, що, згідно із законодавством, спікер ВР та його заступники є позафракційними і діють без прив’язки до певної партії.

– Будь-яка партія – це самостійна структурна одиниця. Тим більше якщо мова йде про парламентську партію. І вони знайдуть можливість прийняти ті рішення, які для них надзвичайно важливі, – додав Стефанчук.

Наприкінці жовтня перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді Слуги народу можуть розглянути питання про те, чи позбавляти Разумкова депутатського мандата. Тоді Корнієнко зазначав, що рішення ухвалюватимуть залежно від подальших голосувань екс-спікера ВР.

Сам Дмитро Разумков наголошував, що не бачить законних підстав для дострокового припинення його депутатських повноважень.

Верховна Рада відправила Разумкова у відставку з посади спікера 7 жовтня. А 8 жовтня новим спікером ВР було обрано Руслана Стефанчука (до цього він обіймав посаду першого віце-спікера Ради).

Фото: Верховна Рада