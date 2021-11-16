Фракція Слуги народу у Верховній Раді України офіційно поповнилася трьома новими народними депутатами.

На сьогоднішньому засіданні ВР вони склали присягу. Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, 12 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала цих нардепів.

Всі вони представляли на виборах Слугу народу. Нардепами стали:

• Сергій Кострійчук, який входив до Вищої ради партії Слуга народу та відповідав за організаційно-масову роботу, виступав помічником на громадських засадах Олександра Корнієнка (нинішнього першого віце-спікера ВР). Кострійчук замінив у ВР Ірину Верещук, яка достроково склала повноваження нардепа через призначення віце-прем’єром – міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

• Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на окрузі № 184 (Херсонська область); до того був головою Херсонської обласної держадміністрації.

• Віталій Войцехівський – переможець проміжних виборів до ВР на окрузі № 197 (Черкаська область); раніше був мером Золотоноші.

Позачергові вибори до Верховної Ради в 184 та 197 округах проходили 31 жовтня через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання мером Херсона, а Скічко – через призначення головою Черкаської ОДА.

Фото: Верховна Рада