На час вопросов к правительству, которое традиционно состоится в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря, вызывают министра обороны Украины Алексея Резникова.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Спикер ВР Руслан Стефанчук вынес на голосование предложение пригласить Резникова с докладом на час вопросов правительству.

Темой доклада министра 3 декабря станет обороноспособность Украины.

– Пригласить на час вопросов к правительству Алексея Резникова по теме: Обороноспособность Украины в 2021 году. Итоги года в сфере безопасности и перспективы, – объявил Стефанчук.

Это предложение единогласно поддержали представители фракций.

Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у украинских границ сосредоточено более 92 тыс. российских войск. По его данным, Россия может осуществить атаку на Украину в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений.

На фоне концентрации войск РФ у границ Украины США готовятся ввести жесткие санкции против России. Кроме того, Вашингтон может отправить в Украину военных советников, новое оборудование и оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что не считает угрозу вторжения РФ в Украину блефом. Он также отметил, что любые агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия.