На годину запитань до уряду, яка традиційно відбудеться у Верховній Раді в п’ятницю, 3 грудня, викликають міністра оборони України Олексія Резнікова.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Спікер ВР Руслан Стефанчук виніс на голосування пропозицію запросити Резнікова із доповіддю на годину запитань до уряду.

Темою доповіді міністра 3 грудня стане обороноздатність України.

– Запросити на годину запитань до уряду Олексія Резнікова на тему: Обороноздатність України у 2021 році. Безпекові підсумки року і перспективи, – оголосив Стефанчук.

Цю пропозицію одноголосно підтримали представники фракцій.

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