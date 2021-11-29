В Слуге народа пока не могут найти заявление бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о вступлении в партию.

Об этом рассказала в одном из интервью глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Она, в частности, не смогла ответить на вопрос, является ли Дмитрий Разумков членом партии Слуга народа.

– Мне до сих пор непонятно. Пока что не можем найти его заявление, — отметила Шуляк.

Нардеп уточнила, что заявления на выход из партии от Разумкова также не поступало.

– На выход не было. Если он был главой партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем его найти. Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени, – рассказала Шуляк.

По ее мнению, следует также уточнить у Разумкова, считает ли он себя членом фракции Слуга народа в Верховной Раде. По словам Шуляк, в списке членов созданного Разумковым депутатского объединения Разумная политика он не указал, является ли членом фракции (или внефракционным).

При этом Шуляк признала, что партийных билетов у членов Слуги народа нет.

Комментируя возможность лишения Разумкова мандата, она выразила мнение, что в этом вопросе есть два аспекта: юридический и этический.

– Я бы разделила этот вопрос на две части. Первая – юридическая, не/возможно ли это с правовой точки зрения. Кажется, Опора делала такой анализ. И, конечно, это возможно. Вторая сторона – этическая. Считает ли сам Разумков, что должен сложить мандат, или это нужно делать нам? – утверждает Шуляк.

7 октября Верховная Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности спикера. А 8 октября новым главой ВР был избран Руслан Стефанчук.

В конце октября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что на съезде Слуги народа могут рассмотреть вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата, а решение будут принимать в зависимости от его последующих голосований.

Сам Дмитрий Разумков отмечал, что законных оснований для досрочного прекращения его депутатских полномочий нет.