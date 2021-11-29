У Слузі народу поки що не можуть знайти заяву колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про вступ до партії.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Вона, зокрема, не змогла відповісти на запитання, чи є наразі Дмитро Разумков членом партії Слуга народу.

– Мені досі незрозуміло. Поки що не можемо знайти його заяву, – зазначила Шуляк.

Нардеп уточнила, що заяви на вихід із партії від Разумкова також не надходило.

– На вихід не було. Якщо він був очільником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки що ми не можемо її знайти. Але думаю, що розібратися з цим – питання часу, – розповіла Шуляк.

На її думку, слід також уточнити в Разумкова, чи вважає він себе членом фракції Слуга народу у Верховній Раді. За словами Шуляк, у списку членів створеного Разумковим депутатського об’єднання Розумна політика він не вказав, чи є членом фракції (або ж позафракційним).

При цьому Шуляк визнала, що партійних квитків у членів Слуги народу немає.

Коментуючи можливість позбавлення Разумкова мандата, вона висловила думку, що в цьому питанні є два аспекти: юридичний та етичний.

– Я розділила б це питання на дві частини. Перша – юридична, чи не/можливо це з правової точки зору. Здається, Опора робила такий аналіз. І, звичайно, це можливо. Друга сторона – етична. Чи вважає сам Разумков, що має скласти мандат, чи це потрібно робити нам? – стверджує Шуляк.

7 жовтня Верховна Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади спікера. А 8 жовтня новим головою ВР було обрано Руслана Стефанчука.

Наприкінці жовтня перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді Слуги народу можуть розглянути питання про позбавлення Разумкова депутатського мандата, а рішення ухвалюватимуть залежно від його подальших голосувань.

Сам Дмитро Разумков зазначав, що законних підстав для дострокового припинення його депутатських повноважень немає.