Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №6297, який передбачає виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям. Його підтримали 253 народні депутати.

Загалом держава виділить 8 млрд грн на надання допомоги населенню. Спочатку пропонувалося 3 млрд грн, а у другому читанні суму збільшили додатково на 5 млрд грн.

Також законопроект №6297 передбачає збільшення видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою щодо заходів, пов’язані з боротьбою з Covid-19 та її наслідків на 2,2 млрд грн.

Джерело покриття видатків – надходження у загальний фонд держбюджету коштів від ПДВ з ввезених в Україну товарів на 10,2 млрд грн.

1 тис. грн за вакцинацію: що відомо

Програму з виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям у листопаді анонсував президент Володимир Зеленський. Отримати кошти від держави зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Кошти можна буде витратити на відвідування спортивного залу, фітнес-центру, кіно, театру, музею, виставки. Також можна придбати залізничні та авіаквитки у межах України.

Крім того, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що до списку додали книги.

Це пов’язано з тим, що мета програми – не лише мотивувати громадян вакцинуватися, а й підтримати бізнес, який найбільше постраждав внаслідок пандемії.

Програма з виділення 1 тис. грн вакцинованим стартує з 19 грудня. Ініціативу розкритикували за те, що пенсіонери та жителі сіл не зможуть використати кошти, адже не мають змоги ходити у спортзали та кіно.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що пропозиції для цих категорій громадян готуються і незабаром їх озвучать.

18 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект про виділення 1 тис. грн за вакцинацію у першому читанні.

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