Литва готова оказать помощь Украине на пути евроатлантической интеграции и не воспринимает давления со стороны России в этом вопросе.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Литовской Республики Гитанас Науседа по итогам саммита Люблинского треугольника.

Он отметил, что угрозы в сфере безопасности, с которыми столкнулась Украина, касаются и стран Европы (в частности, Литвы).

– Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. И мы готовы вместе работать в борьбе с последствиями агрессии против Украины, а также в помощи Украине со вступлением в НАТО, — подчеркнул Гитанас Науседа.

Он уточнил, что поддержка Украины и ее членства в Евросоюзе и НАТО закреплена в итоговой декларации саммита Люблинского треугольника.

Президент Литвы также отметил, что своими действиями Россия сейчас пытается давить на Украину и создать угрозу тесным связям нашего государства с ЕС и НАТО.

– Никто не имеет права накладывать вето и влиять на решения и выбор независимых государств. У нас очень простой и четкий сигнал: последствия будут очень тяжелыми для России. И все попытки нарисовать новую красную линию будут неприемлемы в XXI веке в Европе, – заявил Науседа.

На днях Россия выдвинула условия НАТО относительно гарантий безопасности. Москва требует отказаться от расширения Альянса на восток и от включения Украины в состав НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил, что Альянс изучил предложения, полученные от России. Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.