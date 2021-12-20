Литва готова надати допомогу Україні на шляху євроатлантичної інтеграції та не сприймає тиску з боку Росії в цьому питанні.

Про це заявив на прес-конференції президент Литовської Республіки Гітанас Науседа за підсумками саміту Люблінського трикутника.

Він зазначив, що загрози в сфері безпеки, з якими зіткнулася Україна, стосуються і країн Європи (зокрема Литви).

– Литва послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І ми готові разом працювати в боротьбі з наслідками агресії проти України, а також у допомозі України з вступом до НАТО, – наголосив Гітанас Науседа.

Він уточнив, що підтримка України та її членства в Євосоюзі і НАТО закріплена в підсумковій декларації саміту Люблінського трикутника.

Президент Литви також зазначив, що своїми діями Росія зараз намагається тиснути на Україну та створити загрозу для тісних зв’язків нашої держави з ЄС і НАТО.

– Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення та вибір незалежних держав. У нас дуже простий і чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії. І всі спроби намалювати нову червону лінію будуть неприйнятними у XXI столітті в Європі, – заявив Науседа.

Днями Росія висунула умови НАТО щодо гарантій безпеки. Москва вимагає відмовитися від розширення Альянсу на схід та від включення України до складу НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уже повідомив, що Альянс вивчив пропозиції, отримані від Росії. Столтенберг наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься тільки після консультацій з Україною.