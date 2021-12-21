У понеділок, 20 грудня, відбувся саміт Люблінського трикутника. За його підсумками було підписано спільну заяву президентів України Володимира Зеленського, Польщі Анджея Дуди та Литви Гітанаса Науседи.

Це була перша особиста зустріч глав держав Люблінського трикутника. Вона проходила в державній резиденції Синьогора, що знаходиться в селі Гута на Івано-Франківщині.

У спільній заяві президентів України, Литви та Польщі ключову увагу приділено перспективам членства нашої держави в Євросоюзі та НАТО, енергетичній безпеці, міграційній кризі та антиросійським санкціям.

Серед ключових положень спільної заяви можна виділити такі:

1. Литва та Польща підтвердили повну підтримку членства України в НАТО та Європейському Союзі.

2. Лідери трьох держав планують розширювати співпрацю з питань безпеки, оборони, економіки, енергетики тощо (зокрема й у форматв Люблінського трикутника).

3. Зеленський, Дуда та Науседа висловили взаємну підтримку в зв’язку з міграційною кризою, яка була штучно створена Білоруссю на кордонах ЄС. Президенти трьох держав планують об’єднати зусилля в цій ситуації для протидії кризі.

– Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи, – йдеться в заяві.

4. Україна, Польща та Литва докладатимуть спільних зусиль для протидії загрозам у регіоні (включно з гібридними), що спровоковані російською агресією.

5. Висловлено занепокоєння через проект російського газопроводу Північний потік-2, який є викликом для безпеки в європейському регіоні. У зв’язку з цим український, польський та литовський лідери підтвердили відданість подальшому зміцненню енергетичної безпеки в Європі.

– Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент, – зазначається в заяві.

6. Підтверджено відданість суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів (та з урахуванням територіальних вод).

7. Лідери України, Литви та Польщі закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії через її агресію проти нашої держави. Крім того, Зеленський, Науседа й Дуда закликали Кремль до деескалації та відведення військ від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.

Під час прес-конференції за підсумками саміту Володимир Зеленський закликав до введення потужних превентивних санкцій проти Росії – для попередження ймовірної ескалації.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що світова спільнота повинна зробити все можливе, щоб запобігти військовій атаці РФ на Україну. Він також прокоментував нещодавній ультиматум Росії до НАТО та закликав не піддаватися на шантаж Кремля.

А Гітанас Науседа запевнив, що Литва готова підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.