Пенсійна реформа і місцевий референдум: Стефанчук озвучив пріоритети роботи Ради в 2022 році

У 2022 році Верховна Рада України зосередиться на кількох пріоритетних питаннях, серед яких – пенсійна реформа, закон про місцевий референдум та реформа Служби безпеки.

Про це розповів спікер ВР Руслан Стефанчук. Він нагадав про існування Плану законопроєктної роботи українського парламенту.

Згідно із цим документом, одним із ключових питань цього року стане посилення народовладдя (йдеться про законопроєкт про місцеві референдуми).

Як зазначив Стефанчук, наприкінці січня (орієнтовно, 28 січня) свій попередній висновок щодо цього законопроєкту повинна надати Венеційська комісія.

– Украй важливо, щоб документ став… дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні. Очікую, що десь на початку наступної сесії ми зможемо розглянути цей документ на пленарному засіданні, – уточнив спікер ВР.

За його словами, зараз також напрацьовується низка інших законопроєктів, які стосуються народовладдя в різних сферах (йдеться, зокрема, про колективні позови, суд присяжних та про мирові суди, які зможуть вирішувати незначні спори).

Серед інших пріоритетних питань у роботі Верховної Ради цього року Стефанчук назвав:

1. Завершення реформи містобудування (з акцентом на цифровізації та децентралізації). Це передбачають законопроєкти №5655 та №5877, які очікують на друге читання у ВР. За словами спікера, вони допоможуть ліквідувати підґрунтя для корупції у сфері будівництва.

2. Реформу Служби безпеки України, на якій наполягають міжнародні партнери. За прогнозами Стефанчука, Рада зможе розглянути це питання вже на початку року.

– СБУ повинна виконувати тільки притаманні їй функції та не займатися питаннями економіки, тиском на бізнес тощо, – пояснив спікер.

3. Пенсійну реформу. Йдеться про законопроєкти щодо запровадження в Україні накопичувальних пенсій (другого рівня пенсійного забезпечення). Ці документи також планують розглянути в залі засідань на початку року.

4. Завершення реформи децентралізації. Як пояснив спікер ВР, для цього потрібно буде вносити зміни до Конституції України.

– У парламенті створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням конституційних засад здійснення місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, – розповів Стефанчук.

Ще низка ініціатив стосуються реформування роботи самої Верховної Ради. Зокрема, планується запровадити концепцію відкритості ВР. Серед іншого, йдеться про зовнішню міжнародну відкритість. Для цього на сайті парламенту в 2022 році опублікують 181 законодавчий акт, перекладений англійською мовою. За словами Стефанчука, ці документи можуть зацікавити інвесторів.

Крім того, в українському парламенті можуть запровадити ще кілька змін. Йдеться про:

• Технологічне оновлення зали засідань ВР.

• Запровадження дистанційного голосування нардепів. Як зазначив Стефанчук, зараз відбувається робота над відповідним законопроєктом.

– Нині не існує варіанту, щоб у разі небезпеки (пандемії, агресії РФ) негайно зібратися й ухвалити важливе для держави рішення. Тому вважаю, що такий запобіжник, як дистанційне голосування, повинен бути у ВР, – наголосив спікер.

• Створення дослідницько-аналітичної служби, яка аналізуватиме законопроєкти, що потрапляють до Ради.

Нещодавно Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення Науково-консультативної ради при голові ВР. До складу нового органу увійдуть фахівці з науковим ступенем доктора наук чи доктора філософії (кандидата наук), адвокати, а також судді у відставці. Вони будуть здійснювати супровід законопроєктної роботи.

Фото: Верховна Рада