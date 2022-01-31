31 января пятый президент Украины, народный депутат и лидер Евросолидарности Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Однако отказался давать показания следователю и покинул помещение Бюро, сообщили в ГБР.

В учреждении документально зафиксировали также то, что Петр Порошенко отказался подписывать протокол.

– Любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые необходимо провести во время расследования. Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс Украины. Подчеркиваем, что участвовать в процессуальных действиях является обязанностью Петра Порошенко, – подчеркнули в ГБР.

Как уточнили в ведомстве, обязанности Петра Порошенко определены законом, которые “он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет”.

– Отказ сотрудничать со следствием и давать показания может свидетельствовать о том, что Петр Порошенко осознает свою вину и именно поэтому пытается сорвать проведение законных процессуальных действий, – предполагают в Государственном бюро расследований.

О следующей дате вызова в ГБР обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что 17 декабря следователи Госбюро расследований тщетно пытались вручить пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос.

На следующий день Петр Порошенко улетел в Турцию, а оттуда – в Польшу.

20 декабря народному Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

6 января Печерский районный суд наложил арест на имущество Порошенко, а 19 января избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Спустя два дня Офис генерального прокурора Украины обжаловал это решение.

Рассмотрение жалобы должно состояться в Киевском апелляционном суде 11 февраля.