31 січня п’ятий президент України, народний депутат та лідер Євросолідарності Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Однак відмовився давати покази слідчому та покинув приміщення Бюро, повідомили в ДБР.

В установі документально зафіксували також те, що Петро Порошенко відмовився підписувати протокол.

– Будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дій, які потрібно провести під час розслідування.

Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України. Підкреслюємо, що брати участь у процесуальних діях є обов’язком Петра Порошенка, – наголосили в ДБР.