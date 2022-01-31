31 січня п’ятий президент України, народний депутат та лідер Євросолідарності Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Однак відмовився давати покази слідчому та покинув приміщення Бюро, повідомили в ДБР.
В установі документально зафіксували також те, що Петро Порошенко відмовився підписувати протокол.
– Будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дій, які потрібно провести під час розслідування.
Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України. Підкреслюємо, що брати участь у процесуальних діях є обов’язком Петра Порошенка, – наголосили в ДБР.
Як уточнили у відомстві, обов’язки Петра Порошенка визначені законом, які “він має виконувати, а не керуватися особистими бажаннями щодо цього”.
– Відмова співпрацювати зі слідством та давати покази може свідчити про те, що Петро Порошенко усвідомлює свою провину і саме тому намагається зірвати проведення законних процесуальних дій, – припускають у Державному бюро розслідувань.
Про наступну дату виклику у ДБР обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, що 17 грудня слідчі Держбюро розслідувань марно намагалися вручити п’ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку повістку з викликом на допит.
Наступного дня Петро Порошенко полетів до Туреччини, а звідти – до Польщі.
20 грудня народному Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації.
6 січня Печерський районний суд наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
За два дні Офіс генерального прокурора України оскаржив це рішення.
Розгляд скарги має відбутися в Київському апеляційному суді 11 лютого.