РНБО розглянула питання ризиків морського судноплавства – Данілов

На засіданні РНБО розглянули питання внутрішніх та зовнішніх ризиків, зокремаі у ризиків морського судноплавства.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, вони розглядалися у режимі “таємно”.

– У рамках розгляду цього питання була окрема доповідь та розглядалося питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекриття під приводом проведення військово-морських навчань районів Чорного та Азовського морів, – уточнив Данілов.

Секретар РНБО також повідомив, що розглядалося питання стратегії морської безпеки України.