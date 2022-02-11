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РНБО розглянула питання ризиків морського судноплавства – Данілов

Валентина Летяк редакторка стрічки
олексій данілов

На засіданні РНБО розглянули питання внутрішніх та зовнішніх ризиків, зокремаі у ризиків морського судноплавства.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, вони розглядалися у режимі “таємно”.

– У рамках розгляду цього питання була окрема доповідь та розглядалося питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекриття під приводом проведення військово-морських навчань районів Чорного та Азовського морів, – уточнив Данілов.

Секретар РНБО також повідомив, що розглядалося питання стратегії морської безпеки України.

– Вона розроблена за дорученням президента Володимира Зеленського, яке він давав влітку 2021 року. Це доручення виконано, – додав він.

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