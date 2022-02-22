Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними.

Україна однозначно кваліфікує недавні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності.

За його словами, попри визнання Росією “незалежності” псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” міжнародно визнані кордони України залишаються незмінними.

– Міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними незалежно від будь-яких заяв та дій Російської Федерації, – заявив Сергій Кислиця на екстреній нараді Радбезу ООН.

Він наголосив, що РФ несе повну відповідальність за результати прийнятих рішень.

– Визнання окупованих частин Донецької та Луганської областей України може розглядатися як односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей, а також ігнорування нею рішень, ухвалених у рамках Нормандської четвірки, – зазначив Кислиця.

Він рішуче заявив, що Україна хоче миру та послідовна у своїх діях.

Ukraine’s borders remain “unchangeable” regardless of Russia’s recent actions, Kyiv’s ambassador to UN says. “The internationally recognized borders of Ukraine have been and will remain unchangeable regardless of any statements and actions by the Russian federation” pic.twitter.com/ceGLSpNzR5 — AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022

Він також зазначив, що українці на своїй землі і вони нікому нічого не винні, і нікому нічого не збираються віддавати.

– Зараз важливо зрозуміти – хто наш справжній друг і партнер, хто на боці Статуту ООН, а хто й надалі стримуватиме Росію лише на словах. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на провокації, – заявив постпред України в ООН.

Сергій Кислиця також наголосив на важливості повноцінної роботи СММ ОБСЄ на Донбасі для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

21 лютого РФ визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії Володимир Путін підписав відповідні укази.

Після цього Кремль оголосив про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.

Джерело: Постійне представництво України при ООН

Фото: Постійне представництво України при ООН