Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними.

Україна однозначно кваліфікує недавні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності.

За його словами, попри визнання Росією “незалежності” псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” міжнародно визнані кордони України залишаються незмінними.

Він наголосив, що РФ несе повну відповідальність за результати прийнятих рішень.

Він рішуче заявив, що Україна хоче миру та послідовна у своїх діях.

Ukraine’s borders remain “unchangeable” regardless of Russia’s recent actions, Kyiv’s ambassador to UN says.

“The internationally recognized borders of Ukraine have been and will remain unchangeable regardless of any statements and actions by the Russian federation” pic.twitter.com/ceGLSpNzR5

