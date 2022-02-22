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Факты / Украина / Политика

Итоги Совбеза ООН: Украина предлагает введение жестких санкций против РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Итоги Совбеза ООН: Украина предлагает введение жестких санкций против РФ

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании так называемой независимости террористических ЛНР и ДНР. Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отмечают, что своими действиями Москва грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

К тому же признание Россией так называемых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики не будет иметь никаких правовых последствий.

– Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей, – говорится в сообщении МИД Украины.

Сейчас украинские дипломаты пытаются “применять весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта”.

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