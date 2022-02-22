Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання так званої незалежності терористичних “ЛНР” та “ДНР”. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголошують, що своїми діями Москва грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

До того ж визнання Росією так званих Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки не матиме жодних правових наслідків.

– Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей, – йдеться у повідомленні МЗС України.

Зараз українські дипломати намагаються “застосовувати увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту”.

– Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль для залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ, – зазначають у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що подальші рішення та кроки Росії будуть залежати від реакції світу.

– Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб надіслати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі, – рішуче заявили у МЗС.

15 лютого російська Держдума підтримала звернення до президента Володимира Путіна щодо так званого визнання терористичних псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”.

Держдума звинуватила Київ у нібито не дотриманні “Мінську”, а тому визнання терористичних “ДНР/ЛНР” нібито дасть “гарантії безпеки для захисту жителів” окупованих територій українського Донбасу.

У МЗС України заявили: якщо президент Путін підтримає так зване визнання терористичних утворень “ДНР/ЛНР”, це стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей.

21 лютого в Росії скликали Радбез, де РФ визнала незалежність “ЛНР” та “ДНР”, а президент Путін підписав відповідні укази.