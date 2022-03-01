Дипломаты на заседании ООН во время видеовыступления главы российского МИД Сергея Лаврова демонстративно покинули зал.

После того, как объявили, что Сергей Лавров скажет речь на заседании совета ООН по правам человека, большинство дипломатов демонстративно встали со своих мест и начали уходить с зала. Этим жестом они показали, что отказываются слушать ложь российского агрессора.

Перед этим в Европарламенте выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что наше государство сейчас борется не только за собственное выживание, но и за то, чтобы стать полноправным членом Европы.

В конце речи Зеленского зал аплодировал стоя.

В свою очередь президент Евросовета Шарль Мишель призвал поддержать Украину и наложить на РФ массивные санкции, которые ударят по всем основным секторам российской экономики. Действия России он назвал политическим терроризмом.

Ночью, 24 февраля, Россия начала полномасштабную войну против Украины. За мир в нашей стране выступают все цивилизованные страны и призывают Путина остановить войну, в ходе которой страдают мирные жители.

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