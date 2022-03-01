Дипломати на засіданні ООН під час відеовиступу глави російського МЗС Сергія Лаврова демонстративно залишили зал.

Після того, як оголосили, що Сергій Лавров скаже промову на засіданні ради ООН із прав людини, більшість дипломатів демонстративно встали зі своїх місць і почали йти із зали. Цим жестом вони показали, що відмовляються слухати брехню російського агресора.

Перед цим у Європарламенті виступив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що наша держава зараз бореться не лише за власне виживання, а й за те, щоб стати повноправним членом Європи.

Наприкінці промови Зеленського зал аплодував стоячи.

Зі свого боку президент Євроради Шарль Мішель закликав підтримати Україну та накласти на РФ масивні санкції, які вдарять по всіх основних секторах російської економіки. Дії Росії він назвав політичним тероризмом.

Вночі, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За мир у нашій країні виступають усі цивілізовані країни і закликають Путіна зупинити війну, під час якої страждають мирні жителі.

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