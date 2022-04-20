Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на обмін цивільних та військових, які заблоковані Росією у Маріуполі, на російських військових.

Про це український лідер заявив на прес-брифінгу із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві.

– Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі, – Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони (російська сторона, – Ред.) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну, – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також заявив, що ситуація у Маріуполі погіршується.

– На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи своїми спинами простих громадянських людей, вони втрачають свої життя… За спинами наших бійців у Маріуполі перебуває близько тисячі, наскільки мені відомо, але я не знаю точно, скільки зараз у цей час, живих громадянських людей, включаючи дітей, – сказав він.

Президент додав, що йому хотілося б якнайшвидше допомогти захисникам Маріуполя військово-політичним шляхом, проте наразі так просто цього не зробити.

Він додав, що Україна регулярно пропонує РФ гуманітарні коридори, проте Росія також евакуює українських громадян у бік російських кордонів, після чого про долю вказаних українців нічого невідомо.

– Я не знаю, коли ми зможемо розблокувати Маріуполь. Всі наші військовослужбовці у Маріуполі, всі вони хочуть нашої перемоги, розблокування міста. Вони не збираються здаватися ворогові, це їхнє внутрішнє почуття, це те, які вони всередині, – сказав президент.

Він повторив, що для розблокування Маріуполя, як і раніше, є два шляхи: допомога зброєю від країн Заходу або дипломатичний шлях.

– Перший – це серйозна допомога зі зброєю, яку ми розраховуємо. І вони (захисники Маріуполя, – Ред.) розраховують. Другий шлях – дипломатичний. Поки що на це не погоджується Російська Федерація, з якими публічними сигналами вона не виходила б і говорила, що готова, – підсумував він.

Раніше підозрюваний у держзраді український олігарх та політик Віктор Медведчук, який 12 квітня був затриманий СБУ, у своєму зверненні до президентів України та Росії запропонував обміняти себе на захисників та мешканців Маріуполя.

Військовослужбовці з полку Азов, які вже 51 день захищають Маріуполь від російського наступу, також повідомили про свою готовність до евакуації, проте здаватися в полон російським окупантам не збираються.