Травень, 26 в 16:07

Верховній Раді пропонують ухвалити законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі через співучасть цієї країни в повномасштабній війні проти України.

Йдеться про проєкт закону № 7411. Документ був зареєстрований у ВР у четвер, 26 травня, групою нардепів від Слуги народу.

– Від початку війни РФ проти України Республіка Білорусь надала свої території та об’єкти військової інфраструктури рашистським військам для нападу на Україну… Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є співагресором, тому що добровільно надала свою територію для рашистських збройних сил, щоб ті здійснили акти агресії проти України. Завдяки такій підтримці рашистські війська за два дні підійшли до Києва, захопивши Чорнобильську АЕС, міста Славутич, Ірпінь, селища Іванків, Гостомель, Бучу та інші населені пункти на Півночі України, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Його автори також нагадали, що з території Білорусі летять російські ракети.

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Основною метою проєкту закону №7411 є запровадження Україною економічних та інших санкцій проти Білорусі. Відповідні зміни внесено в ухвалений на початку березня закон Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів.

Санкції проти Білорусі передбачають:

• закріплення на законодавчому рівні механізму примусового вилучення об’єктів права власності Білорусі та її резидентів (йдеться про конфіскацію майна Білорусі в Україні);

• розширення переліку суб’єктів, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші санкції;

• розширення переліку підстав для позбавлення громадянства України осіб, які мають подвійне громадянство (українське та білоруське).

Згідно з документом, під резидентами Білорусі маються на увазі: юридичні особи (їхні філії чи представництва), які здійснюють свою діяльність в України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Білорусь.

Об’єктами права власності Білорусі вважатиметься: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права тощо.

Згідно із законопроєктом, примусове вилучення майна Білорусі та її резидентів буде здійснюватися без будь-якої компенсації його вартості. Рішення ухвалюватиме РНБО (Рада національної безпеки і оборони) за поданням уряду, а в дію вводитиме своїм указом президент України.

Примусово вилучене майно пропонується передати в господарське відання українському держпідприємству. За потреби таке підприємство створить Кабінет міністрів.

Законопроєкт також передбачає можливість санкцій проти громадян України, які паралельно перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює або підтримує збройну агресію проти нашої країни.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за набуття громадянства (підданства) держави, яка здійснює або підтримує збройну агресію проти України.

На початку травня Верховна Рада підтримала звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Крім того, народні депутати затвердили указ президента Володимира Зеленського про примусове вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.