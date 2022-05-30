Май, 30 в 19:29

На сегодняшний день переговоры со страной-агрессором Россией в политико-дипломатической части поставлены на паузу. Идут только переговоры в гуманитарной сфере.

Об этом сообщил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Он отметил, что российская сторона неадекватно воспринимает реальное положение вещей. Поэтому сейчас нет возможности продолжать переговоры в политической сфере.

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В гуманитарной части обсуждается обмен пленными и эвакуация людей.

– Переговорный процесс сегодня остановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей. Почему политико-дипломатическая часть остановлена? Потому что переговоры – это же вопрос связи между происходящим в реальном мире, не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. Россия неадекватно смотрит на все это, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, участники переговоров от РФ верят в кремлевскую пропаганду и “живут в созданной реальности”, из-за чего не способны адекватно воспринимать события.

– Они действительно считают, что “освобождают города Украины”… Они это искренне считают правильными действиями. И потому, когда приходят на переговорный процесс, безусловно, не могут общаться с адекватными людьми, — заявил советник руководителя ОПУ.

По мнению Подоляка, политическая верхушка РФ начнет более адекватно оценивать события, когда страна-агрессор потерпит существенные военные поражения, а также когда в полной мере заработают санкции.

Он также отметил, что у Украины небольшое “поле для компромиссов” в переговорах с РФ.

– Я… вообще считаю, что у нас очень узкое поле для компромиссов. Безусловно, президент прав, что любая война заканчивается юридическим документом, в котором фиксируются итоги войны. Так и будет. Но с учетом того, что мы увидели в Киевской области, или в Мариуполе, или вообще сегодня видим на востоке страны, или в Херсоне, компромиссы – это вопрос очень низкой толерантности к любому компромиссу. Особенно к территориальному, — заявил Подоляк.