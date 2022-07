Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эммануэля Макрона за предоставление дополнительной военной помощи, в том числе 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте, отметив, что помощь Франции понадобится для защиты Украины и европейских ценностей на передовой.

Накануне Макрон по итогам саммита НАТО анонсировал усиление военной помощи Украине. Речь идет о еще шести гаубицах Caesar и бронетехнике.

Кроме того, Макрон сообщил, что члены НАТО решили “усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины”.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022