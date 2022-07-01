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Факти / Україна / Політика

Потрібні як ніколи: Зеленський подякував Макрону за додаткові САУ Caesar

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Зеленський і Макрон
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував французькому лідерові Еммануелю Макрону за надання додаткової військової допомоги, зокрема 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті, зазначивши, що допомога Франції стане в пригоді для захисту України та європейських цінностей на передовій.

– Вдячний моєму другові президенту Еммануелю Макрону за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи. Щоб захистити Україну. Щоб захистити цінності Європейського Союзу на передовій, – наголосив Зеленський.

Напередодні Макрон за підсумками саміту НАТО анонсував посилення військової допомоги Україні. Йдеться про ще шість гаубиць Caesar і бронетехніку.

– Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Франція, союзники та європейські партнери є і будуть, – написав він у Twitter.

Крім того, Макрон поінформував, що члени НАТО вирішили “посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України”.

Як відомо, на саміті у Мадриді лідери країн-членів НАТО погодили посилений пакет підтримки України. Члени Альянсу також пообіцяли у довгостроковій перспективі допомагати відбудовувати нашу державу після війни.

Як поінформував за підсумками саміту президент США Джо Байден, понад 50 країн зобов’язалися надати військову допомогу Україні. Йдеться про 140 тис. протитанкових систем, близько 500 артилерійських систем (артилерія та боєприпаси), протикорабельні системи та передові системи залпового вогню.

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