Президент України Володимир Зеленський подякував французькому лідерові Еммануелю Макрону за надання додаткової військової допомоги, зокрема 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті, зазначивши, що допомога Франції стане в пригоді для захисту України та європейських цінностей на передовій.

Напередодні Макрон за підсумками саміту НАТО анонсував посилення військової допомоги Україні. Йдеться про ще шість гаубиць Caesar і бронетехніку.

Крім того, Макрон поінформував, що члени НАТО вирішили “посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України”.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022