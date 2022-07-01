Липень, 01 в 13:24

Президент України Володимир Зеленський подякував французькому лідерові Еммануелю Макрону за надання додаткової військової допомоги, зокрема 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті, зазначивши, що допомога Франції стане в пригоді для захисту України та європейських цінностей на передовій.

– Вдячний моєму другові президенту Еммануелю Макрону за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи. Щоб захистити Україну. Щоб захистити цінності Європейського Союзу на передовій, – наголосив Зеленський.

Вдячний моєму другові Президенту @EmmanuelMacron за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи. Щоб захистити Україну. Щоб захистити цінності ???????? на передовій. https://t.co/1CIbf42EQT Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Напередодні Макрон за підсумками саміту НАТО анонсував посилення військової допомоги Україні. Йдеться про ще шість гаубиць Caesar і бронетехніку.

– Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Франція, союзники та європейські партнери є і будуть, – написав він у Twitter.

Крім того, Макрон поінформував, що члени НАТО вирішили “посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України”.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022

Як відомо, на саміті у Мадриді лідери країн-членів НАТО погодили посилений пакет підтримки України. Члени Альянсу також пообіцяли у довгостроковій перспективі допомагати відбудовувати нашу державу після війни.

Як поінформував за підсумками саміту президент США Джо Байден, понад 50 країн зобов’язалися надати військову допомогу Україні. Йдеться про 140 тис. протитанкових систем, близько 500 артилерійських систем (артилерія та боєприпаси), протикорабельні системи та передові системи залпового вогню.