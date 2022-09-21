Сентябрь, 20 в 23:19

После объявления со стороны террористов из “ЛДНР” о намерении провести “референдумы” о присоединении к РФ на захваченных территориях Украины многие мировые лидеры государств осудили такие планы России и отметили, что никакие подобные фейковые “волеизъявления” не будут признаны.

Эксперты считают, что после подобного шага со стороны Кремля президент РФ Владимир Путин может объявить мобилизацию внутри России, якобы как “нападение на территорию России” со стороны Украины.

Факты ICTV собрали реакцию западных государств на сообщения о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

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Так, канцлер Германии Олаф Шольц назвал идею о “референдумах” неприемлемой.

— Вполне понятно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы, — заявил Шольц.

Он добавил, что псевдореферендумы не подпадают под “международное право и договоренности, достигнутые международным сообществом”.

В то же время советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил во время брифинга, что Россия будет использовать эти референдумы как основу для аннексии территории.

— Завтра утром президент США выступит с речью в ООН, это будет его ежегодная речь, в которой он опишет американское лидерство и как противостоять неприкрытому и необоснованному вторжению России в Украину. Мы знаем, что эти референдумы будут манипуляционными. Мы знаем, что Россия будет использовать эти позорные референдумы как основу для аннексии этих территорий, сейчас или в будущем. Если это произойдет, США никогда не признают присоединения ни одной части Украины, — сказал он.

Джейк Салливан добавил, что США вместе с партнерами будут прилагать все усилия для того, чтобы Россия поплатилась за подобные действия, а также, что Украине будет оказана историческая поддержка.

— Мы знаем, что президент Путин, вероятно, объявит о мобилизации, что отражает его войну в Украине. Это не действия уверенного государства, это не показатель силы — наоборот, и США с союзниками окажут необходимую помощь украинскому народу, — заявил он.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что намерение Кремля провести “референдумы” на оккупированных украинских территориях будет иметь для РФ обратный эффект.

— Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за преступления, — убеждена премьер Эстонии.

Она подчеркнула, что результаты фейкового голосования не будут признаны.

— Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым — это все Украина, — написала Каллас на своей странице в Twitter.

В то же время глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на намерения РФ новыми санкциями и поставками оружия Украине.

— Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны быть новые санкции, и Украина должна получить больше оружия, чтобы освободить свою территорию. Мы должны сказать нет российскому шантажу, — подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Альянс будет считать нелегитимными “референдумы”, а такие действия со стороны Кремля являются “дальнейшей эскалацией путинской войны”.

— Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины, — написал Столтенберг.

Со стороны Польши выступил президент Анджей Дуда, который также находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Польский лидер уверен, что “референдумы”, организованные Россией на оккупированных ею территориях Украины, ничего не стоят, а Польша не признает их результатов.

— Ничего не стоят. Правда в том, что результат определяется в Кремле, а не голосованием, — сказал Анджей Дуда, которого цитирует Reuters.

В медиа также распространилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон запрашивал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после объявлений о намерениях Кремля провести “референдумы”, но в Москве французскому лидеру якобы отказали.

Впоследствии Эммануэль Макрон назвал организацию “референдумов” на временно неподконтрольных Украине территориях цинизмом и провокацией. По его словам, весь этот процесс является пародией.

— Если бы идея референдума на Донбассе не была такой трагической, это было бы смешно, — заявил он.

Макрон добавил, что Франция будет продолжать поставлять Украине оружие, а “референдумы” не будут иметь юридических последствий.

Президент Франции добавил, что все еще рассчитывает на разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Со стороны Турции выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который прямо не прокомментировал псевдореферендумы, но заявил, что вопрос российско-украинской войны следует решать придерживаясь принципов территориальной целостности и независимости Украины.