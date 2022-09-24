Сентябрь, 24 в 17:23

МИД Украины считает, что официальный Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Напомним, что накануне украинский МИД принял решение лишить аккредитации временно поверенного в делах Ирана в Украине, а также значительно сократить дипломатическое представительство Ирана в Киеве.

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Причиной такого решения стали иранские беспилотники, которые Тегеран продает России, а ее армия использую эти БПЛА для убийства мирных украинцев.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани, так сказать, посоветовал Украине “воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами”.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что единственной так называемой третьей стороной являются иранские беспилотники, которые Украина уже сбивает в своем небе.

– Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о внешнем влиянии, – отметил представитель украинского МИД.

Ранее в районе Купянска Харьковской области украинские защитники впервые сбили ударный иранский беспилотник Shahed-136.

Также сообщалось, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами Shahed-136.