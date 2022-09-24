Вересень, 24 в 17:23

МЗС України вважає, що офіційний Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин із Києвом.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що напередодні українське МЗС ухвалило рішення позбавити акредитації тимчасово повіреного у справах Ірану в Україні, а також значно скоротити дипломатичне представництво Ірану у Києві.

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Причиною для такого рішення стали іранські безпілотники, які Тегеран продає Росії, а її армія використовує ці БПЛА для вбивства мирних українців.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані, так би мовити, порадив Україні “утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами”.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що єдиною так званою третьою стороною є іранські безпілотники, які Україна вже збиває у своєму небі.

– Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про зовнішній вплив, – зауважив представник українського МЗС.

Раніше в районі Куп’янська Харківської області українські захисники вперше збили ударний іранський безпілотник Shahed-136.

Також повідомлялося, що РФ атакувала Очаків іранськими дронами Shahed-136.