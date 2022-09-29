Сентябрь, 29 в 13:55

Если Россия объявит о “присоединении” временно оккупированных территорий Украины после проведения там псевдореферендумов, на поле боя это ничего не изменит.

Об этом заявил в интервью Associated Press советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Речь идет о территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Как отметил Подоляк, Украина будет их освобождать военным путем.

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– Мы освободим нашу территорию военным путем. И наши действия зависят не столько от того, что думает или чего хочет РФ, сколько от военного потенциала, который есть у Украины, — заявил он.

Подоляк уточнил, что освобождение всех оккупированных РФ территорий важно не только для Украины, но и для европейских соседей нашего государства. Поскольку только тогда можно будет говорить о стабильности в Европе.

Полная деоккупация украинской земли станет предохранителем от дальнейшей войны.

– Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт и будет считать себя победителем в жестокой войне против Европы, — считает Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина собирается вернуть все временно захваченные РФ территории, несмотря на фейковые “референдумы” и ядерный шантаж со стороны Кремля.

Подоляк сообщил, что Украина воспринимает серьезно угрозы российского руководства о возможном применении ядерного оружия. Он напомнил, что так называемый превентивный ядерный удар РФ может создать прецедент для стран мира.

– Если ядерное оружие будет использовано сейчас, в XXI веке, этот ящик Пандоры мы снова не закроем. Потому что есть много нестабильных политических режимов, которые воспользуются этой ситуацией и начнут спекулировать на ядерном оружии и будут использовать его в той или иной форме, — объяснил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ не видит возможности содержательных переговоров с Россией в ближайшем будущем, поскольку Кремль хочет выиграть время для перегруппировки войск и укрепления позиций на фронте.

Подоляк отметил, что Москва не готова выполнять обещания и постоянно общается только на языке ультиматумов. По его словам, такой ультимативный стиль РФ направлен на внешнюю аудиторию. В Кремле рассчитывают, что это заставит партнеров Украины оказывать давление на Киев для уступок.