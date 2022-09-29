Вересень, 29 в 13:55

Якщо Росія оголосить про “приєднання” тимчасово окупованих територій України після проведення там псевдореферендумів, на полі бою це нічого не змінить.

Про це заявив в інтерв’ю Associated Press радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Йдеться про території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Як зазначив Подоляк, Україна буде їх звільняти військовим шляхом.

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– Ми звільнимо нашу територію військовим шляхом. І наші дії залежать не стільки від того, що думає чи чого хоче РФ, скільки від військового потенціалу, який має Україна, – заявив він.

Подоляк уточнив, що звільнення всіх окупованих РФ територій є важливим не лише для України, а й для європейських сусідів нашої держави. Оскільки лише тоді можна буде говорити про стабільність у Європі.

Повна деокупація української землі стане запобіжником від подальшої війни.

– Інакше Росія відчує, що має право шантажувати світ, підвищувати ставки, ескалувати конфлікт, і вважатиме себе переможцем у жорстокій війні проти Європи, – вважає Подоляк.

Він наголосив, що Україна збирається повернути всі тимчасово захоплені РФ території попри фейкові “референдуми” та ядерний шантаж з боку Кремля.

Подоляк повідомив, що Україна сприймає серйозно погрози російського керівництва про можливе застосування ядерної зброї. Він нагадав, що так званий превентивний ядерний удар РФ може створити прецедент для країн світу.

– Якщо ядерна зброя буде використана зараз, у ХХІ столітті, цю скриньку Пандори ми не закриємо знову. Тому що є багато нестабільних політичних режимів, які скористаються цією ситуацією й почнуть спекулювати на ядерній зброї та намагатимуться використати її в тій чи іншій формі, – пояснив Подоляк.

Радник керівника ОПУ не бачить можливості змістовних переговорів з Росією в найближчому майбутньому, оскільки Кремль лише хоче виграти час для перегрупування військ та зміцнення позицій на фронті.

Подоляк зазначив, що Москва не готова дотримуватися обіцянок та постійно спілкується лише мовою ультиматумів. За його словами, такий ультимативний стиль РФ спрямований на зовнішню аудиторію. В Кремлі розраховують, що це змусить партнерів України чинити тиск на Київ для поступок.