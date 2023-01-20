Январь, 20 в 19:26

Украина рассчитывает на помощь Турции в возвращении политических заключенных Кремля и пленных, а также на участие в реализации формулы мира.

Об этом шла речь во время телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский, в частности, поблагодарил за организацию недавней встречи омбудсменов Украины, Турции и РФ в Анкаре. Он выразил надежду на помощь Турции в возвращении из российского плена военнослужащих и гражданских лиц, а также украинских детей, депортированных в Россию.

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– Украина надеется на содействие Турции в возвращении политических заключенных Кремля, детей с временно оккупированных территорий, гражданских заложников и военнопленных, – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, президенты подробно обсудили дипломатические усилия по реализации формулы мира, которую ранее представил Владимир Зеленский. Она предусматривает 10 шагов для прекращения войны в Украине: в частности, вывод войск РФ, освобождение всех пленных, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность и т. д.

Еще одной темой переговоров стало продолжение действия зернового коридора и расширение экспорта зерновых на другие порты Украины.

– Поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, – уточнил Зеленский по итогам переговоров.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах (Киевская область), в результате которой погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что официальная Анкара поддерживает формулу мира, которую предлагает Владимир Зеленский.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского