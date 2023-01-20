Україна очікує на допомогу Туреччини в звільненні полонених: Зеленський під час розмови з Ердоганом
Україна розраховує на допомогу Туреччини в поверненні політичних в’язнів Кремля та полонених, а також на участь у реалізації формули миру.
Про це йшлося під час телефонної розмови українського лідера Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зеленський, зокрема, подякував за організацію нещодавньої зустрічі омбудсменів України, Туреччини та РФ в Анкарі. Він висловив сподівання на допомогу Туреччини в поверненні з російського полону військовослужбовців та цивільних осіб, а також українських дітей, депортованих до Росії.
– Україна сподівається на сприяння Туреччини у поверненні політичних в’язнів Кремля, дітей з тимчасово окупованих територій, цивільних заручників та військовополонених, – наголосив український лідер.
Крім того, президенти детально обговорили дипломатичні зусилля для реалізації формули миру, яку раніше представив Володимир Зеленський. Вона передбачає 10 кроків для припинення війни в Україні: зокрема, виведення військ РФ, звільнення всіх полонених, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.
Ще однією темою переговорів стало продовження дії зернового коридору та розширення експорту зернових на інші порти України.
– Підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, – уточнив Зеленський за підсумками переговорів.
Ердоган висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах (Київська область), унаслідок якої загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема голова МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.
Нещодавно очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що офіційна Анкара підтримує формулу миру, яку пропонує Володимир Зеленський.