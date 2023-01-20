Січень, 20 в 19:26

Україна розраховує на допомогу Туреччини в поверненні політичних в’язнів Кремля та полонених, а також на участь у реалізації формули миру.

Про це йшлося під час телефонної розмови українського лідера Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський, зокрема, подякував за організацію нещодавньої зустрічі омбудсменів України, Туреччини та РФ в Анкарі. Він висловив сподівання на допомогу Туреччини в поверненні з російського полону військовослужбовців та цивільних осіб, а також українських дітей, депортованих до Росії.

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