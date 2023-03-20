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Кадровые изменения в Кабмине: Шмыгаль предложил Раде кандидатуры трех министров

Юлия Соколова, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Верховную Раду Украины поступили представления на назначение в правительство трех министров.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук.

Представления в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль. Предлагается:

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  • Михаила Федорова назначить на должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации;
  • Оксена Лисового – на должность министра образования и науки;
  • Александра Камышина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Верховная Рада сегодня поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и Павла Рябикина – с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

Михаила Федорова временно уволили, чтобы переназначить на новую должность с более широкими функциями.

Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. Теперь его может заменить директор Малой академии наук, боец Десантно-штурмовых войск Оксен Лисовой.

Александр Камышин ранее был главой Укрзализныци. Уволенный с должности министра Павел Рябикин может теперь стать послом Украины в Китае.

Новые кадровые назначения в Кабмине планируют рассмотреть на следующем заседании парламента.

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Источник: Telegram-канал Тараса Мельничука

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