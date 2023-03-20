Кадровые изменения в Кабмине: Шмыгаль предложил Раде кандидатуры трех министров
В Верховную Раду Украины поступили представления на назначение в правительство трех министров.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук.
Представления в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль. Предлагается:
- Михаила Федорова назначить на должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации;
- Оксена Лисового – на должность министра образования и науки;
- Александра Камышина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Верховная Рада сегодня поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и Павла Рябикина – с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.
Михаила Федорова временно уволили, чтобы переназначить на новую должность с более широкими функциями.
Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. Теперь его может заменить директор Малой академии наук, боец Десантно-штурмовых войск Оксен Лисовой.
Александр Камышин ранее был главой Укрзализныци. Уволенный с должности министра Павел Рябикин может теперь стать послом Украины в Китае.
Новые кадровые назначения в Кабмине планируют рассмотреть на следующем заседании парламента.
Источник: Telegram-канал Тараса Мельничука