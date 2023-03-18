Березень, 18 в 17:50

Посаду міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна обійме Олександр Камишін. Що відомо про нього – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Камишіна

Олександр Камишін народився 2 липня 1984 року у Києві. Він закінчив у 2007 році Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Крім того, протягом 2003-2005 років навчався у Міжнародному університеті фінансів.

У 2010 році закінчив Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

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Кар’єра Камишіна

Олександр Камишін був головою правління АТ Укрзалізниця з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ Укрзалізниця).

До того, як очолив Укрзалізницю, був менеджером у Dragon Capital і SCM, засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

27 лютого 2023 року подав у відставку з посади голови правління Укрзалізниці, заявивши про плани очолити Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

3 березня 2023 року був призначений позаштатним радником президента України.