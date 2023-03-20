Березень, 20 в 18:48

До Верховної Ради України надійшли подання на призначення до уряду трьох міністрів.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Подання до парламенту вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Пропонується:

Зараз дивляться

Михайла Федорова призначити на посаду віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації;

трансформації; Оксена Лісового – на посаду міністра освіти і науки;

– на посаду міністра освіти і науки; Олександра Камишіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Як відомо, Верховна Рада сьогодні підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Михайла Федорова тимчасово звільнили, щоб перепризначити на нову посаду з ширшими функціями.

Сергій Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року. Тепер його може замінити директор Малої академії наук, боєць Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий.

Олександр Камишін раніше був очільником Укрзалізниці. Звільнений з посади міністра Павло Рябікін може тепер стати послом України в Китаї.

Нові кадрові призначення в Кабміні планують розглянути на наступному засіданні парламенту.

Джерело: Telegram-канал Тараса Мельничука