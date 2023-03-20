Кадрові зміни в Кабміні: Шмигаль запропонував Раді кандидатури трьох міністрів
До Верховної Ради України надійшли подання на призначення до уряду трьох міністрів.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.
Подання до парламенту вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Пропонується:
- Михайла Федорова призначити на посаду віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації;
- Оксена Лісового – на посаду міністра освіти і науки;
- Олександра Камишіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Як відомо, Верховна Рада сьогодні підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Михайла Федорова тимчасово звільнили, щоб перепризначити на нову посаду з ширшими функціями.
Сергій Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року. Тепер його може замінити директор Малої академії наук, боєць Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий.
Олександр Камишін раніше був очільником Укрзалізниці. Звільнений з посади міністра Павло Рябікін може тепер стати послом України в Китаї.
Нові кадрові призначення в Кабміні планують розглянути на наступному засіданні парламенту.
Джерело: Telegram-канал Тараса Мельничука