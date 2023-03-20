Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Кадрові зміни в Кабміні: Шмигаль запропонував Раді кандидатури трьох міністрів

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

До Верховної Ради України надійшли подання на призначення до уряду трьох міністрів.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Подання до парламенту вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Пропонується:

Зараз дивляться
  • Михайла Федорова призначити на посаду віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації;
  • Оксена Лісового – на посаду міністра освіти і науки;
  • Олександра Камишіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Як відомо, Верховна Рада сьогодні підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Михайла Федорова тимчасово звільнили, щоб перепризначити на нову посаду з ширшими функціями.

Сергій Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року. Тепер його може замінити директор Малої академії наук, боєць Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий.

Олександр Камишін раніше був очільником Укрзалізниці. Звільнений з посади міністра Павло Рябікін може тепер стати послом України в Китаї.

Нові кадрові призначення в Кабміні планують розглянути на наступному засіданні парламенту.

Читайте
Боєць ДШВ та директор МАН: хто такий Оксен Лісовий, який стане новим міністром освіти

Джерело: Telegram-канал Тараса Мельничука

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка