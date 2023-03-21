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Олександр Камишін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олександр Камишін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Фото: УНІАН

Новим очільником Міністерства з питань  промисловості України став колишній голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За кандидатуру Камишіна проголосувало 312 парламентарів.

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Попереднім головою Міністерства з питань  промисловості України був Павло Рябікін, якого звільнили із займаної посади.

Олександр Камишін народився в 1984 році. Має освіту фінансиста та управлінця. З 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ Укрзалізниця, а з 1 квітня 2022 року був головою правління АТ Укрзалізниця.

До посад в УЗ був менеджером у Dragon Capital і SCM, засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

27 лютого 2023 року подав у відставку з посади голови правління Укрзалізниці і заявив про плани очолити Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

3 березня 2023 року став позаштатним радником президента України.

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