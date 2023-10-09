Данія хоче розширити коаліцію винищувачів F-16 для України – Фредеріксен

Данія працює над розширенням коаліції країн з відправлення Україні західних винищувачів F-16.

Про це заявила прем’єрка королівства Метте Фредеріксен на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені.

Вона закликала країни НАТО відправити бойові літаки в Україну, зазначивши, що “доки українці готові продовжувати бій за свободу, країнам – учасницям військового блоку варто наважитися і дати обіцянку, що трансатлантична спільнота не піддасться втомі від конфлікту”.

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– Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті, – сказала вона.

За словами Фредеріксен, російський диктатор Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО “залишаться просто словами”, але замість цього “українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16”.

Нагадаємо, Данія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю 5,8 млрд данських крон (приблизно $833 млн), включно з танками, бойовими машинами піхоти, танковими боєприпасами та зенітними гарматами.

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