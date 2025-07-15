Выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин: Рада поддержала закон

Верховная Рада поддержала законопроект, которым для Украины приостанавливается действие Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Рада приостановила действие Оттавской конвенции

Так, за законопроект №0329 проголосовали 299 народных депутатов.

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В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров разрешается приостановить действие международного соглашения.

Также в документе обоснована необходимость для Украины выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Отмечается, что Украина столкнулась с критической потребностью в средствах вооружения, чтобы защитить себя от российской агрессии.

— Одним из таких средств являются противопехотные мины, которые позволяют увеличить эффективность … инженерных заграждений для препятствования оперативному продвижению вражеских пехотных подразделений, — говорится в документе.

Стоит отметить, что Россия не является участницей Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Оттавская конвенция: что это

Оттавскую конвенцию, которая предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, Украина ратифицировала в 2005 году и добросовестно выполняла.

С начала войны на Донбассе в 2014 году Россия активно применяла противопехотные мины. С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ, использование противопехотных мин создало асимметричное преимущество для врага.

На сегодняшний день полномасштабная война России против Украины вынудила ряд государств — Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию — принять политические решения о выходе из Оттавской конвенции.

29 июня 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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