Выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин: Рада поддержала закон
Верховная Рада поддержала законопроект, которым для Украины приостанавливается действие Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.
Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
Рада приостановила действие Оттавской конвенции
Так, за законопроект №0329 проголосовали 299 народных депутатов.
В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров разрешается приостановить действие международного соглашения.
Также в документе обоснована необходимость для Украины выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
Отмечается, что Украина столкнулась с критической потребностью в средствах вооружения, чтобы защитить себя от российской агрессии.
— Одним из таких средств являются противопехотные мины, которые позволяют увеличить эффективность … инженерных заграждений для препятствования оперативному продвижению вражеских пехотных подразделений, — говорится в документе.
Стоит отметить, что Россия не является участницей Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
Оттавская конвенция: что это
Оттавскую конвенцию, которая предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, Украина ратифицировала в 2005 году и добросовестно выполняла.
С начала войны на Донбассе в 2014 году Россия активно применяла противопехотные мины. С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ, использование противопехотных мин создало асимметричное преимущество для врага.
На сегодняшний день полномасштабная война России против Украины вынудила ряд государств — Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию — принять политические решения о выходе из Оттавской конвенции.
29 июня 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.