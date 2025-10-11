Президент України Володимир Зеленський зараз проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Телефонна розмова Зеленського із Трампом

Наразі не відомо, які теми обговорюють обидва президенти.

Вчора Володимир Зеленський на нараді з урядовцями повідомив, що готується візит української делегації до Сполучених Штатів, зокрема поїдуть премʼєрка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.

– Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей, – наголосив президент.

Україна запропонувала Сполученим Штатам низку сильних угод в оборонній галузі, які можуть зміцнити обидві країни. Тому потрібен змістовніший діалог України з Америкою щодо цих угод.

Раніше президент заявляв, що у 2026 році Україна разом із країнами Європи вийде вироблятиме артилерійських снарядів стільки, скільки Російська Федерація.

Також повідомлялося, що у Білому домі певною мірою розглядають питання передання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, остаточне рішення щодо ракет має ухвалити Дональд Трамп.

Постачання далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян “протверезіти” й сісти за стіл переговорів, вважає Володимир Зеленський.

