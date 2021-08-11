10 серпня у Києві на Софійській площі два автомобілі компанії Red Bull влаштували дрифт на огородженій пішохідній зоні в межах зйомок до Дня Незалежності України. Це викликало чимале обурення як у міської влади, так і у мешканців столиці.

Тому Red Bull попросила вибачення у киян, а також міської влади за відеозйомку.

– На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо, – сказала представник компанії у коментарі Фактам ICTV.

Також у компанії зауважили, що вони від самого початку прагнули залишити місце проведення заходу прибраним.

– І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом. Скандальний дрифт на Софійській площі: компанія Red Bull вибачилась за відеозйомку / 3 фотографии

Скандал з дрифтом у центрі Києва

У вівторок вранці два авто їздили на великій швидкості навколо пам’ятника Хмельницькому. Все це проходило в межах зйомок рекламного промо компанії RedBull до Дня Незалежності України.

Також на місці зйомок були присутні відомий гонщик Конор Шанаган та популярна реперка Alyona Alyona.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на організацію і проведення зйомок.

Тим часом у поліції відкрили кримінальну справу. Ба більше, прокуратура вирішує питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Дані щодо інциденту внесли до ЄРДР за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Водночас Alyona Alyona, яка взяла участь у зйомках, як лідер думки, заявила, що організатори переконали її, що всі необхідні дозволи у них є.

Також артистка зауважила, що ні вона, ні її команда відповідальності за наслідки зйомки не несуть, бо організацією займалися не вони.

Нагадаємо, що внаслідок дрифту плита на площі зіпсована слідами від гуми. Орієнтований розмір таких збитків становить близько 50 тис. грн.

Влада після цього випадку вирішила закрити площу абсолютно для всіх авто, встановивши болларди.