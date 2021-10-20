Кабінет міністрів не планує запроваджувати в Україні повний локдаун через складну ситуацію з Covid-19, оскільки це негативно вплине на бізнес.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але, як сказав цього тижня президент, єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що навіть у червоній зоні карантину бізнес та громадські заклади зможуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані проти коронавірусу.

Нинішню ситуацію з Covid-19 в Україні Шмигаль назвав найбільшим викликом за час пандемії.

– Ті виклики, з якими ми зіштовхнулися зараз, найбільші за весь час пандемії. На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей вже перейшли в червону зону епідеміологічної небезпеки, ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями, – зазначив очільник уряду.

Шмигаль закликав українців вакцинуватися та уточнив, що 94,2% госпіталізованих з коронавірусом не були вакциновані.

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Із 18 жовтня ще чотири області України перейшли до червоної зони карантину через поширення коронавірусу. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області. 15 жовтня до червоної зони також потрапила Херсонська область.

Із четверга, 21 жовтня, в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень. Йдеться про залізничний, авіаційний, автобусний транспорт.

Міжобласні перевезення пасажирів будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу та пасажирів сертифіката вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Перевірятимуть документи за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке вже встановили на планшети поліцейських (скануватимуть за QR-кодом).