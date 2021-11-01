Красная зона карантина в Киеве: как проходит проверка Covid-сертификатов в общественном транспорте

С понедельника, 1 ноября, Киев перешел в красную зону карантина, в связи с чем транспорт в столице начал работать по новым правилам.

Так, граждане могут воспользоваться общественным транспортом и метрополитеном только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами) либо отрицательного результата теста на Covid-19 (ПЦР-теста или теста на антиген), который действует 72 часа.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, эти документы будут избирательно проверять специальные группы правоохранителей во время рейдов. Людей, которые не смогут предоставить Covid-сертификат или документ о тестировании, будут штрафовать.

И вот сегодня с утра такие рейды в столице начались. Правоохранители избирательно проверяют у пассажиров общественного транспорта наличие сертификатов или тестов на коронавирус. Если человек имеет одну дозу вакцины, то должен показать соответствующий документ, который считается действительным месяц после первой прививки.

Полицейские сканируют QR-код документа с помощью специального программного обеспечения.

Рейды и проверка Covid-сертификатов: как работает общественный транспорт в Киеве / 5 фотографий

Тем, у кого не будет необходимых документов, грозит штраф от 17 тыс. грн. За поездку без защитной маски грозит штраф от 170 до 255 грн. На нарушителей составляют административный протокол.

По наблюдениям корреспондента Фактов ICTV, в основном у граждан есть сертификаты и документы о тестировании. Как рассказали правоохранители, люди знали об ужесточении правил перевозок с 1 ноября, а потому подготовились.

Жители столицы пока реагируют нормально и без скандалов на более жесткие требования в транспорте.

Водители маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов могут перевозить только то количество пассажиров, которое не превышает нормы технических документов транспортного средства (т.е. в количестве сидячих мест).

Стоит отметить, что на этот раз в Киеве не выдавались специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.