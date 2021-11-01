Червона зона карантину в Києві: як проходить перевірка Covid-сертифікатів у громадському транспорті

Із понеділка, 1 листопада, Київ перейшов до червоної зони карантину, а тому транспорт у столиці почав працювати за новими правилами.

Так, громадяни можуть скористатися громадським транспортом і метрополітеном лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу (однією чи двома дозами) або негативного результату тесту на Covid-19 (ПЛР-тесту або тесту на антиген), який діє 72 години.

Як зазначав мер Києва Віталій Кличко, ці документи будуть вибірково перевіряти спеціальні групи правоохоронців під час рейдів. Людей, які не зможуть надати Covid-сертифікат чи документ про тестування, штрафуватимуть.

І ось сьогодні зранку такі рейди в столиці розпочалися. Правоохоронці вибірково перевіряють у пасажирів громадського транспорту наявність сертифікатів чи тестів на коронавірус. Якщо людина має одну дозу вакцини, то повинна показати відповідний документ, який вважається дійсним місяць після першого щеплення.

Поліцейські сканують QR-код документа за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Червона зона в Києві: в транспорті почалися поліцейські рейди та перевірка Covid-сертифікатів / 5 фотографий

Тим, хто не матиме необхідних документів, загрожує штраф від 17 тис. грн. За поїздку без захисної маски загрожує штраф у розмірі від 170 до 255 грн. На порушників складають адміністративний протокол.

За спостереженнями кореспондента Фактів ICTV, в основному громадяни мають сертифікати та документи про тестування. Як розповіли правоохоронці, люди знали про посилення правил перевезень з 1 листопада, а тому підготувалися.

Жителі столиці поки що реагують нормально і без скандалів на більш жорсткі вимоги в транспорті.

Водії маршруток, автобусів, трамваїв і тролейбусів можуть перевозити лише ту кількість пасажирів, яка не перевищує норми технічних документів транспортного засобу (тобто в кількості сидячих місць).

Варто зазначити, що цього разу в Києві не видавали спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.