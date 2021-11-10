Кабінет міністрів не розробляє планів щодо віялових відключень електроенергії в Україні, попри складну ситуацію в енергетиці.

Про це поінформував сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– Стосовно ситуації з електроенергією ще раз наголошу, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень, – заявив він.

При цьому Шмигаль визнав, що ситуація в енергетичній сфері є непростою.

– В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля, – додав очільник уряду.

Шмигаль також запевнив, що обсягів газу в сховищах України достатньо, а в разі потреби НАК Нафтогаз України має можливість забезпечити додатковий імпорт. Також в України є власний видобуток газу.