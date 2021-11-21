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Погіршення погоди та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Юля Захарченко редакторка стрічки
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодніх умов на території країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов та значні пориви вітру. Його швидкість сягатиме від 15 до 20 м/с.

Негода вируватиме вночі 21 листопада у західних, північних та низки інших областей України. У столиці та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У ДСНС оголосили штормове попередження (1 рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Негода в Україні

Через негоду в Україні знеструмили 94 населених пункти у п’яти областях. Серед них: Сумська (30), Чернігівська (25), Київська (21), Житомирська (15) та Донецька (три) області.

Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач, зазначили у ДСНС. Бригади обленерго намагаються відновити електропостачання.

У Чернігівській області через сильний вітер дерева попадали прямо на траси. Рух транспорту на декількох автодорогах М-01 виявився ускладненим.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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