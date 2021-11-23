В Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу несколько законопроектов, существенно усиливающих уголовную ответственность за совершение ДТП, что повлекли гибель людей.

Речь идет о проектах законов № 6240, 6240-1, 6240-2. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР включить в повестку дня все эти документы.

Законопроект №6240 зарегистрировала внефракционный нардеп Юлия Светличная.

– Необходимость принятия закона обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом вносятся следующие изменения в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины:

1. Наказание для виновника ДТП, что повлекло смерть или тяжелые травмы, предлагается увеличить до 5 – 8 лет лишения свободы (сейчас 3 – 8 лет заключения). Такого водителя могут лишить права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

2. Если в результате ДТП погибли несколько человек, срок лишения свободы предлагается увеличить до 8 – 12 лет (сейчас 5 – 10 лет). При этом виновнику ДТП запретят управлять транспортными средствами пожизненно (сейчас действует только запрет на три года).

3. За смертельное ДТП в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под влиянием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, предлагается увеличить срок заключения до 8 – 12 лет (сейчас 5 – 10 лет). Виновника ДТП могут лишить права управлять автомобилем пожизненно (сейчас запрет действует 5 – 10 лет).

4. Если ДТП в состоянии опьянения повлекло гибель нескольких человек, то срок заключения составит 12 – 15 лет (сейчас 7 – 12 лет), с пожизненным лишением права садиться за руль автомобиля.

Авторами законопроекта № 6240-1 являются нардепы от Слуги народа и группы За будущее.

Документ определяет уголовную ответственность за нарушения правил безопасности дорожного движения в населенных пунктах, связанные с превышением скорости:

• Если в результате ДТП человек получил телесное повреждение средней тяжести – предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права управлять авто до 3 лет.

• Если ДТП повлекло смерть потерпевшего или тяжелое телесное повреждение – виновнику грозит заключение на срок от 8 до 12 лет (с лишением права управлять авто от 5 до 7 лет).

• Если водитель превысил скорость в населенном пункте в состоянии опьянения и пострадал человек, — предлагается отправить виновника в тюрьму на срок до 7 лет (и на аналогичный срок забрать у него водительские права).

• За ДТП с превышением скорости, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекло тяжелые травмы или смерть человека, предусмотрено тюремное заключение на 8 – 15 лет. Такого водителя могут лишить прав сроком от 8 до 10 лет.

Законопроект № 6240-2 зарегистрировала в парламенте группа нардепов от разных фракций. Документом предлагается:

• лишать свободы за смертельные ДТП на 5 – 8 лет (с лишением права управлять автомобилем на пять лет);

• за смертельное ДТП с несколькими погибшими – отправлять в тюрьму на 6 – 12 лет (и запретить садиться за руль сроком от 6 до 15 лет);

• за смертельное ДТП в состоянии опьянения предусмотрено заключение на 8 – 10 лет с лишением права управлять автомобилем в течение 10 – 15 лет;

• за смертельное ДТП в состоянии опьянения с несколькими погибшими – грозит лишение свободы на 8 – 12 лет (за повторное такое ДТП будут сажать в тюрьму на 12 – 15 лет); также увеличивается срок лишения права управлять автомобилем до 20 лет.

Еще один законопроект – №6278 касается увеличения срока, на который будут лишать водительских прав. Его также инициировала Юлия Светличная. Документом предлагается предусмотреть пожизненное лишение права управлять автомобилем за систематические нарушения ПДД.

Последние резонансные ДТП в Украине

26 октября в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti, который на бешеной скорости протаранил Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

11 ноября в Харькове внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух подростков на пешеходном переходе. Обоих с травмами госпитализировали в больницу.

20 ноября во Львове водитель маршрутки наехал на двух женщин в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Одну женщину отбросило на проезжую часть дороги, затем ее госпитализировали. А вторая женщина погибла. Маршрутка протащила ее с места ДТП вплоть до конечной остановки.

По данным полиции, в 2021 году в Украине зарегистрировано более 154 тыс. ДТП. Из них более 20 тыс. – с пострадавшими или погибшими.