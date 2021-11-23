У Верховній Раді України зареєстровані одразу кілька законопроектів, які суттєво посилюють кримінальну відповідальність за вчинення ДТП, що спричинили загибель людей.

Йдеться про проекти законів №№ 6240, 6240-1, 6240-2. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР включити до порядку денного всі ці документи.

Законопроект № 6240 зареєструвала позафракційний нардеп Юлія Світлична.

– Необхідність прийняття закону зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП по всій країні, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Законопроектом вносяться такі зміни до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України:

1. Покарання для винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що спричинила смерть чи тяжкі травми, пропонується збільшити до 5 – 8 років позбавлення волі (зараз 3 – 8 років ув’язнення). Такого водія також можуть позбавити права керувати транспортними засобами на термін від 3 до 5 років (зараз до 3 років).

2. Якщо внаслідок ДТП загинули кілька осіб, термін позбавлення волі пропонується збільшити до 8 – 12 років (зараз 5 – 10 років). При цьому винуватцю ДТП заборонять керувати транспортними засобами довічно (зараз діє лише заборона на три роки).

3. За смертельне ДТП у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції, пропонується збільшити термін ув’язнення до 8 – 12 років (зараз 5 – 10 років). Винуватця ДТП можуть позбавити права керувати автомобілем довічно (зараз заборона діє 5 – 10 років).

4. Якщо ДТП в стані сп’яніння спричинило загибель кількох осіб, то термін ув’язнення складе 12 – 15 років (зараз 7 – 12 років), з довічним позбавленням права сідати за кермо автомобіля.

Авторами законопроекту № 6240-1 є нардепи від Слуги народу та групи За майбутнє.

Документ визначає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху в населених пунктах, що пов’язані із перевищенням швидкості:

• Якщо внаслідок ДТП людина отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості – передбачено обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права керувати авто до 3 років.

• Якщо ДТП спричинила смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження – винуватцю загрожуватиме ув’язнення на строк від 8 до 12 років (з позбавленням права керувати авто від 5 до 7 років).

• Якщо водій перевищив швидкість у населеному пункті в стані сп’яніння, і постраждала людина, – пропонується ув’язнити винуватця на строк до 7 років (і на аналогічний термін забрати в нього водійські права).

• За ДТП з перевищенням швидкості, яке було скоєно в стані сп’яніння та спричинило важкі травми або смерть людини, передбачено ув’язнення на 8 – 15 років. Такого водія можуть позбавити прав на строк від 8 до 10 років.

Законопроект № 6240-2 зареєструвала в парламенті група нардепів від різних фракцій. Документом пропонується:

• позбавляти волі за смертельні ДТП на 5 – 8 років (із позбавленням права керувати автомобілем на п’ять років);

• за смертельне ДТП із кількома загиблими – відправляти до в’язниці на 6 – 12 років (й заборонити сідати за кермо на строк від 6 до 15 років);

• за смертельне ДТП в стані сп’яніння передбачено ув’язнення на 8 – 10 років з позбавленням права керувати авто протягом 10 – 15 років;

• за смертельне ДТП в стані сп’яніння з кількома загиблими – загрожує позбавлення волі на 8 – 12 років (за повторне таке ДТП ув’язнюватимуть на 12 – 15 років); також збільшується термін позбавлення права керувати авто до 20 років.

Ще один законопроект – № 6278 стосується збільшення терміну, на який позбавлятимуть водійських прав. Його також ініціювала Юлія Світлична. Документом пропонується передбачити довічне позбавлення права керувати автомобілем за систематичні порушення ПДР.